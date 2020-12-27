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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
4 çocuk babası adam hayatına son verdi

4 çocuk babası adam hayatına son verdi

Polis ekiplerinden görüntü

Cenaze Cenaze Aracı Çay Ocağı 

-Ambulanstan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Cenazenin taşınması
-Cenaze aracından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam, kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş’un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş’un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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