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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
4 çocuk annesi genç kadın şok intiharı

4 çocuk annesi genç kadın şok intiharı

Adlı tıp detayları

Adli Tıp Madde Bağımlısı Genç Kadın Adli Tıp Kurumu Trol 

-ölen kadının fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te,4 çocuk annesi olan ve 6 aydır eşinden ayrı yaşayan 27 yaşındaki genç kadın, kaldığı babasının evinde ölü bulundu. Çamaşır ipi ile kendisini asan genç kadının ölümü ailesini şok etti. İddiaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesinde bulunan babasının evinde yaşayan Duygu Yıldırım, madde bağımlısı eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çocuklarını da alarak 6 ay önce babasının evine yerleşti. Dün akşam saatlerinde anne ve babası ile yemek yedikten sonra yaşadığı evin ikinci katına çıkarak erken yatacağını söyleyen genç kadın odanın tavan kısmında bulunan demir parçasına gerdiği çamaşır ipiyle intihar etti. Uzun süre odasından çıkmayan Yıldırım’ı kontrol etmek için odaya giren baba kızının asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. Büyük şok yaşayan ailenin ihbarı üzerine evde yapılan incelemenin ardından Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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