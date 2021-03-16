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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
4 bin 500 kitap üniversite adaylarına ulaştırıldı

4 bin 500 kitap üniversite adaylarına ulaştırıldı

Kitapların taşınması

Fen Liseleri Kullar Öğrenciler Trol 

-hazırlanması
-öğrencilere dağıtılması

( SAMSUN )- Atakum Belediyesi’nden üniversite adaylarına soru bankası desteği SAMSUN

- Atakum Belediyesi, öğrencilere ulaştırdığı kitap setleriyle eğitime destek olmaya devam ediyor. Ekipler bu kez Atakum genelindeki tüm lise düzeyindeki okulları ziyaret ederek üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan son sınıf öğrencilerine yaklaşık 4 bin 500 adet konu anlatımı kitap ve soru bankası ulaştırdı. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, şubat ayında eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı başlangıcıyla birlikte kentteki tüm okulları kapsayacak şekilde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İlkokul öğrencilerine yeni dönem sürpriziyle başlayan çalışmalar ardından ortaokul öğrencilerine soru bankası desteğiyle devam etti. Yüzlerce öğrenciye ulaşan ekipler bu defa da Atakum genelindeki anadolu ve fen liselerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlanmış kitap setlerini hediye etti. 4 bin 500 kitap liselilere ulaştırıldı Öğrencilere ulaştırılan eğitime destek paketlerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eseri, 4 bin 500 adet konu anlatımlı yardımcı kaynak ile soru bankası seti, hijyen kiti ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin öğrenciler için kaleme aldığı mektup da yer aldı. Anafartalar Anadolu Lisesi, Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Huriye Süer Anadolu Lisesi, Onur Ateş Anadolu Lisesi, Atakum Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi olmak üzere toplamda 6 okulda 700’den fazla 12. sınıf öğrencisine ulaşıldı. Paylaşım Merkezi yetkilileri, amaçlarının üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ilave kaynak desteği sağlamak olduğunu ifade ederek, “Geniş kapsamlı bir çalışmayla her kademeden okulumuza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem öğrencilerimize katkı sağlamak istiyoruz hem de okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını kontrol edip diğer birimlerimizin yardımıyla destek oluyoruz. Okullarımızla bu dayanışmamızı sürdüreceğiz, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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