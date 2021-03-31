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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Yaklaşık 5 metreyi aşan kar kütlelerinin Kepçe yardımı ile temizlenme anı

Karayolları Kar Kalınlığı Karla Mücadele Şili 

-Kar savuranın görüntüsü
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Kardan dolayı yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.
Ardahan’ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan yaylasından, Artvin’in Ardanuç ilçesine ulaşım sağlanan ve çığ tehlikesi ve kardan dolayı 4 aydır kapalı olan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.2 rotatif, bir greyder ve bir kepçeden oluşan 4 araç ile 8 kişilik ekip, Ardahan-Ardanuç yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yolun 4 günde ulaşıma açılması planlanıyor.
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