-kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler,

-jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntüler,

-sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, Yavuzeli-Gaziantep yolu kırsal Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Yavuzeli istikametine seyir halinde olan İbrahim Halil Y. idaresindeki 27 KD 827 plakalı Tofaş marka otomobil ani manevra yapıp sola dönmek isterken tam tersi yönde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 YP 8351 plakalı Ford marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu arkadan gelen iki araç daha kazaya karıştı. 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Toplam 4 aracın karıştığı kaza sonucu Tofaş marka aracın içinde yolcu olarak bulunan Zöhre Y. (61) hayatını kaybetti. Toplam 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-

