Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı

39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı

Koleksiyon paralardan detaylı gör. Var. Cem Taymaz ile rop var

( AYDIN ) - AYDIN

Alışveriş Kimyasal Madde Altın Kaplama Kimyasal Maddeler Kağıt Para 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 yaşından beri eski para toplayan ve koleksiyon oluşturan Cem Taymaz (46), 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknot topladı. Taymaz’ın koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş ile Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira da bulunuyor. Kuşadası’nda yaşayan restoran işletmecisi Cem Taymaz’ın (46), küçük yaşta babasının teşvik etmesiyle başladığı eski para toplama hobisi zamanla tutkuya dönüştü. 39 yılda koleksiyonunu genişleten Taymaz, 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Sadece Türk paraları toplayan Cem Taymaz’ın koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1,2,3,4 ve 5’inci emisyonları ile Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel olarak bastırılan 24 ayar altın kaplama para da var. Bir çocuk babası Taymaz, gözü gibi baktığı koleksiyonunu restoranının duvarına yaptırdığı özel bir cam bölmede sergiliyor. ‘Satmayı düşünmüyorum’ Uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu eski para koleksiyonunu kesinlikle satmayı düşünmediğini belirten Cem Taymaz, “Ben aynı zamanda ahşap gemi modelciliği ile de ilgileniyorum. Tarihe mal olmuş gemi ve teknelerin maketini yapıp onları da sergiliyorum. Şu an önüme 1 milyon TL koysalar koleksiyonlarımdan kesinlikle vazgeçmem. En büyük hayalim ilerleyen yıllarda küçük bir müze açarak sahip olduklarımı sergilemek” dedi.
‘Paralarınızı asla yıkamayın’ Tarihi para koleksiyonu yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Cem Taymaz, “Banknot toplamak isteyenler bizim ‘çil’ diye adlandırdığımız el değmemiş olanları almaya çalışsınlar. Ayrıca paralarını asla su veya kimyasal maddelerle yıkamasınlar. Bunlar paranın doğallığını, güzelliğini bozar. Aynı zamanda değerini düşürür. Madeni paralar hava alışverişini engelleyen, karton veya plastik kapamalar içerisinde, kağıt paralarda ise asidi alınmış föylerde saklanmalıdır” diye konuştu.
(ZH-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleriSuudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleri
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı