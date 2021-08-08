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39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor

39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( MUĞLA )- Muğla’da Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınlarına 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, Bin 843 personel, belediyeler ve özel sektör katkıları havadan karadan müdahale sürüyor. MUĞLA

Orman Yangınları Devam Eden Orman Yangınları Özel Sektör Devam Eden Yangınlar Orman Yangını 


- Muğla’da devam eden orman yangınlarında 11’inci güne girildi. 5 noktada devam eden orman yangınlarına sabahın ilk ışıkları ile havadan 39 helikopter, 6 uçak ile karadan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 342 arazöz, Bin 843 personel, Türkiye’nin değişik illerinden gelen itfaiye ekipleri, su tankları ve gönüllüler ile müdahale devam ediyor. Köyceğiz yangını devam ediyor Muğla'da devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz. Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Seydikemer ilçesi Karaköy’de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi. Milas’ta devam eden ve Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilen orman yangınına bugün havadan 12 helikopter müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan 100'e yakın arazöz ve 400’e yakın personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.
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