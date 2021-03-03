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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
36 milyon dolarlık vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

36 milyon dolarlık vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri

( İSTANBUL ) -- Avrupalı firmayı dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi- 36 milyon dolarlık vurgunda külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderen şüphelilerin polisteki sorgusu tamamlandı İSTANBUL

Fabrika Kaldırım Taşı Uluslararası İsviçre Dolandırıcılık 


- Avrupa merkezli uluslararası bir şirketin Çin fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen dolandırıcılar adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli uluslararası bir şirketin Çin’deki fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeye operasyon düzenlemesiyle büyük vurgunun ortaya çıkarıldığı soruşturmada 15 şüpheli yakalanmıştı. Türkiye, İsviçre ve Çin üçgeninde yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 15 şüphelinin polisteki sorgusu bugün sona erdi. Çıkar amaçlı suç şebekesine mensup kişiler, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Şebeke, Avrupa merkezli uluslararası bir firma ile 36 milyon dolar tutarında bakır külçe anlaşması imzalamış, İstanbul Ambarlı Limanı’ndan söz konusu şirketin Çin’in Lianyungang kentindeki fabrikasına ulaştırılmak üzere bakır külçe yerine konteynerlerle kaldırım taşı göndermişti. Büyük vurgun, polisin operasyonu ile deşifre olmuştu. (SK-HK-
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