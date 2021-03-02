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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
36 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

36 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Yurt Dışı Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 36 milyon dolarlık vurgunun ortaya çıkarıldığı operasyonda, 13 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konularına karışan bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçen emniyet ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa’da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 4 işyeri ve 15 ikamete yönelik eş zamanlı operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa’da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler üzerinden 36 milyon dolar vurgun yapmakla suçlanıyor. (SK-
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