35 yıl önce bulduğu kahve değirmenlerini yıllardır saklıyor

-İzettin Tokay röportajı



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- Malatya’da yaşayan 80 yaşındaki İzettin Tokay, ‘Kahveyi çektikçe geçmişi hatırlıyorum’ dediği 2 adet kahve değirmenini yaklaşık 35 yıldır özenle saklıyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi’nde ikinci el eşya alımı ve satımı yapan 80 yaşındaki İzettin Tokay, uzun yıllardır mesleğini yapmaya devam ediyor. Tokay, kendisine geçmişi hatırlatan ikinci el eşyaları da özenle saklıyor. Tokay, yaklaşık 35 yıl önce bir binanın yıkımı esnasında bulduğu 2 kahve değirmenini yıllardır de özenle koruyor. Yaşlı adam, ‘Kahveyi çektikçe geçmişi hatırlıyorum’ dediği kahve değirmenleriyle geçmişi yad ediyor. Elektrikli kahve makinelerinin çıkmasıyla kahve değirmenlerinin unutulduğunu belirten Tokay, “Bina yıkımı yapıyordum, orada buldum. Aşağı yukarı bunlar 30-35 sene oldu elime geçeli. Bunları özenle koruyorum ki eski günleri hatırlayayım. Ne kadar isteseler de kimseye vermedim. Bunlar benim için tarihi birer eşya. Bunları eski günleri hatırlamak için saklamak lazım. Kahveyi bunda çektikçe eski günleri hatırlamak lazım. Hala çalışıyorlar. Bunlar, elektrikli makineler çıkınca kıymetten düştü. İsterlerse bin lira versinler" şeklinde konuştu.



