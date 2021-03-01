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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
35 yaşındaki şahıs binanın 3’üncü katından düştü

35 yaşındaki şahıs binanın 3’üncü katından düştü

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Polis ekipleri detay
-Olay yeri inceleme ekipleri detay
-Binadan detaylar

( SAKARYA )- Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet ettiği binanın 3’üncü katından düşerek yaralanan 35 yaşındaki adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Hakan A., ikamet ettiği binanın 3’üncü katından düşerek yaralandı. Yere düşen kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Hakan A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri düşmenin yanı sıra intihar ve cinayet gibi durumları da göz önünde bulunduruyor. İlk bilgilerin düşme yönünde olduğu bildirilirken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BCT-
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