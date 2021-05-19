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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
33 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi babasının evinde yakaladı

33 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi babasının evinde yakaladı

Zanlının adliyeye çıkartılması

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Akalan Yakalama Kararı Açık Cezaevi Karacaören Dolandırıcılık 


- Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 33 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisini babasının evinde yakaladı. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında 27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret ve 1 şantaj olmak üzere 33 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan açık cezaevi infaz kurumu firarisi K.K.’yi yakalamak için bir operasyon düzenledi.
Şahıs, Sakarıkaracaören mahallesinde ikamet eden babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi K.K., Beylikova adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. (İHA-Y)
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