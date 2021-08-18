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32 yıl hapis cezası bulunan şahıs İskenderun’da yakalandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
32 yıl hapis cezası bulunan şahıs İskenderun’da yakalandı

32 yıl hapis cezası bulunan şahıs İskenderun’da yakalandı

Yakalanan şahsın polis nezaretinde hastaneye sağlık kontrolü için görülmesi.

Hastane Operasyon Hapis Cezası Gözaltı Hırsız 

-Adliye binası içerisine giriş yaptırılması.

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 32 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre; adli mercilerce, hakkında 5 adet nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 4 adet mala zarar verme, 5 adet bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 1 adet silahla tehdit ve 1 adet görevi yaptırmamak için direnme suçları işlediği iddiasıyla 16 ayrı suç kaydı nedeniyle 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A. isimli şahıs İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs N.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. (NCT-
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