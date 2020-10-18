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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
32 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakalandı

32 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakalandı

MONTAJ TÜNEL

Polis Çalıntı Araç Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

--şüphelinin adliyeye sevki
--adliye detay

( ELAZIĞ ) -32 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakalandı ELAZIĞ

- Elazığ’da 6’sı hırsızlıktan toplam 32 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araç ile gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dün kent merkezinde bir araç park halindeyken çalındı. Araç sahibinin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çalışma başlattı. Çalışma sırasında çalıntı araç, polis ekipleri tarafından ara sokaklarda seyir halindeyken görüldü.
Şüpheli M.Ç. araçla yakalanarak gözaltına alındı. Anahtar uydurma yöntemiyle çalındığı belirlenen araç, sahibine teslim edildi. 6'sı hırsızlıktan olmak üzere toplam 32 suç kaydının olduğu tespit edilen hırsızlık şüphelisi M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (CK-
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