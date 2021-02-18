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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
32 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

32 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

KAPANAN KÖY YOLLARI DETAY

Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-EKİPLERİNİN KÖY YOLLARI AÇMALARI DETAY

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 32 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Kent genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreye ulaştı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 32 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor. Ekipleri gece gündüz kapanan köy yollarını açmaya çalışırken bir yandan da diğer köy yollarının kapanmaması için büyük gayret sarf ediyorlar.
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