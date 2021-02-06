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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda polise yakalandı

32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda polise yakalandı

Yasa dışı yollarla Kıbrıs’a kaçmaya çalışan Suriyeli göçmenlerin arıza yaptığı teknelerinden detay görüntü

Polis Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Polis Ekipleri 

-Suriyeli kaçak göçmenlerin Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınırken
-Emniyet binasında bekleyen Suriyeli kaçak göçmenler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Kıbrıs’a gitmeye çalışan 4’ü çocuk 32 kaçak göçmen, emniyet ekiplerince saklandıkları seralarda yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Koru Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş, seraların arasında bir grup yabancı şahıs görmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler olay yerine geldiklerinde seraların arasında 32 kişilik kaçak göçmen grubu olduğunu gördü. 23’ü erkek, 5’i kadın ve 4’ü çocuk olan Suriye uyruklu göçmenlerin Kıbrıs’a gitmeye çalıştıkları ve tekneleri bozulunca Koru sahiline indikleri öğrenildi. Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne götürülen 32 kaçak göçmenin emniyet binası dışında ifadeleri alındı.
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