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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
32 farklı hırsızlık olayının failleri Arnavutköy'de kıskıvrak yakalandı

32 farklı hırsızlık olayının failleri Arnavutköy'de kıskıvrak yakalandı

Çalma ve kaçma anı

Hastane Sabıka Kaydı Çalıntı Araç Hırsızlık Çetesi Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) -- 2 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı İSTANBUL

- Arnavutköy'de 32 farklı hırsızlık suçundan aranan ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik çete inşaat malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalandı. Arnavutköy'de polislerin uzun süredir peşinde olduğu 5 kişilik hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı. Daha önce İstanbul genelinde 32 farklı hırsızlık suçundan aranan ve her birinin çok sayıda hırsızlıktan dolayı sabıka kaydı bulunan Ertuğrul Ç., Coşkun Ç., Erdal Ç., Emrah D. ve Seyfi Y. başka bir hırsızlık için Arnavutköy'de bir inşaata girdikleri sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Polisleri gören hırsızlar anında kaçmaya başladı.
Hırsızlardan biri kaçarken ayağından yaralandı. Ekipler bir süre kovaladıkları 5 kişiyi ilçeden çıkmadan yakaladı. "Yaklaşık 2 milyon liralık vurgun" Polis ekipleri şüphelileri Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek sorguladı. Şüphelilerin yapılan sorgu sonucu bugüne kadar 2 milyon liralık soygun yaptıkları tespit edildi. Ayrıca soygunları çalıntı araç veya sahte plakalı araçlarla yaptığı öğrenildi. Yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaralı hırsız ise hastanede tedavi altında bulunuyor. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (AST-ÖFA
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