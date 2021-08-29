32 araçtan 5 Milyon Liralık vurgun yapan çete kamerada

- Şüphelilerin adliyeye sevki



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da park halindeki 32 araçtan konsol ve ekranları çalarak 5 Milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin bir çalışma başlattı. İstanbul'un Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi'de meydana gelen 32 otomobilden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tek tek kameraları inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 7 şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç kayıtları kabarık çıktı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Barış M.’nin (30), 5Can G.(19) 30 , Murat U. (25) 53 , Gül U. (43) 40 , Doğuş K.(21) 37 , Tarık D. (19) 6 ve olan Uğurcan A. (18) ‘in ise 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. 5 Milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Hırsızlık anları kamerada Öte yandan, şahısların yaptıkları soygunlar kameralara saniye saniye yansıdı. Şahısların, Park halindeki lüks araçları hedef alarak kendi araçlarıyla giderek, araçlarını paravan olarak kullanıp yanlarında getirdikleri özel aparatlara aracın camını açtıkları görüldü.

(HZE-ZA-

