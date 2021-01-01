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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
31 yaşındaki kadından 11 gündür haber alınamıyor

31 yaşındaki kadından 11 gündür haber alınamıyor

drone görüntüsü

Jandarma Köpek Sparta Ormanlı Kadavra 

-Arama ekiplerinin toplanması
-Gülsüm'ü son gören İbrahim Çevik açıklama
-Polisin drone kaldırması
-Kadavra köpeğinin Gülsüm'ün eşyasını koklaması
-Köpeğin arama yapması
-jak ve afad ekipleri arama görüntüsü

( ISPARTA -DRONE)- Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kadını bulmak için seferber oldu- Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı ISPARTA

- Isparta’da annesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan’dan 11 gündür haber alınamıyor. Doğan, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranıyor.Sermet Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan’ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve jandarma arama kurtarma timi(JAK), Gülsüm Doğan’ı arama çalışması başlattı.Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri katıldıEmniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevki'inde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanılamadı.“Elinde bohça vardı, sallana sallana yürüyordu”Öte yandan Gökçay’da ikamet eden İbrahim Çevik, Gülsüm Doğan’ı kaybolduğu gün gördüğünü söyledi.

Doğan’ın mesirelik alanındaki yoldan yukarı ormanlık alana doğru yürüdüğünü ifade eden Çevik, “Elinde bohça gibi bir şey vardı. Tek başınaydı. Engelli gibiydi biraz sallana sallana geliyordu. Hayvanları otlatmadan geliyordum kendisini saat 1 gibi gördüm. Yukarıda kalabileceği bir ev yok ama eski bir orman binası var. Aşağıya inerken tekrar görmedim. Yukarıda işçiler vardı onlar da görmüş” dedi.
Gülsüm Doğan arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.
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