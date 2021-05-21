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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
31 dönüm araziye 632 bin 500 kök haşhaş ekmişler

31 dönüm araziye 632 bin 500 kök haşhaş ekmişler

Haşhaş ekilen tarladan drone detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Asad Haşhaş Harekete Geç İstihbarat 


- Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Gördes ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Gördes ilçesinde iki ayrı tarlada toplam 31 bin 625 metrekarelik alanda 632 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Gördes ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Beşeylül Mahallesi'nde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmalarda Ş.K. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen toplamda 31 bin 625 metrekarelik iki tarlada 632 bin 500 kök haşhaş bitkisi ekildiği tespit edildi. Ekimi yapılan haşhaşlara el konulurken Ş.K. ise gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen Ş.K.'nın işlemleri devam ediyor.
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