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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
300 yıllık tarihi camideki kitabe gün yüzüne çıkarıldı

300 yıllık tarihi camideki kitabe gün yüzüne çıkarıldı

Kitabeden görüntüler

Benin Restorasyon 2010 Yılı 

-Tarihi camiden genel görüntü

( KIRIKKALE )- Mihrap kısmındaki kitabe yıllar önce sıva ile kapatılmış KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Delice ilçesinin Çerikli kasabasında bulunan 300 yıllık tarihi taş caminin restorasyonu esnasında kitabe bulundu. Kırıkkale'nin Çerikli beldesindeki 300 yıllık tarihi taş duvar camisinin restorasyon çalışmalarında ilk adım atıldı. Mülkiyeti Çerikli Belediyesine ait tarihi caminin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Kurulu tarafından onaylanırken İl Özel İdaresi tarafından da ihalesi yapılmıştı. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen ve sit alanı olarak ilan edilen tarihi camide çalışmalar başladı.
Bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi camideki uygulamalar esnasında mihraba yerleştirilmiş kitabe ortaya çıkarıldı. Kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlar esnasında sıva ile kapatıldığı belirlendi. Yerleşkesi içerisinde bir de tarihi mezarlık barındıran cami, restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ayağa kaldırılarak kentin yaşayan değerleri arasındaki yerini koruyacak.
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