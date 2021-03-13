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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- 300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı

- 300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı

-Bayraklı kayak

İstiklal Marşı 

--İstiklal marşı okunması
--Detaylar
--Röp

( SİVAS )- İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısı ile Yıldızdağı Kayak merkezinde 300 sporcu aynı anda kaydı SİVAS

- İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısı ile Yıldızdağı Kayak merkezinde 300 sporcu aynı anda kaydı. Türkiye’de kış sporlarının gözde merkezlerinden birisi olan Yıldızdağı Kayak Tesisi başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısı ile 300 sporcu aynı anda kaydı. Sporcular aynı anda kayarken Türk bayrakları açtı. Kayak sırasında dev bir Türk Bayrağı da açıldı. Dikkat çeken gösteri havadan de görüntülendi. Öte yandan sporcular ve vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Yıldızdağı Kayak Merkezi işletmesinden sorumlu olan İl Özel İdaresine bağlı Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, “Milli birlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısıyla, 300 kayak severimizle bayraklı iniş gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
(VK-GF-
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