300 polisle dev uyuşturucu operasyonu

-şüphelileri yere yatırmaları

-narkotik köpeğinin aramaları

-evlerin içinde yapılan aramalar

-detaylar



( ANTALYA )- Özel Harekat destek verdi, İHA'lar kullanıldı- Bir ayda 312 operasyon yapıldı, 353 kişi yakalandı ANTALYA



- Antalya’da halk arasında Yeşildere olarak bilinen Zeytinköy Mahallesi ile Gebizli ve Doğuyaka mahallelerine yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. 300 personelin katıldığı dev operasyonda 3 narkotik madde arama köpeği (NMAK) ve 2 adet insansız hava aracı



kullanılırken 124 şahıs sorgulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, Foto-Film, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünden toplam 300 personelin katıldığı operasyonda 3 narkotik madde arama köpeği (NMAK) ve 2 adet insansız hava aracı



kullanıldı. Operasyonda 124 şahıs sorgulanırken, 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmayan 10 şahsa cezai işlem uygulandı. Antalya'da son bir ayda 312 operasyon Antalya genelinde başta Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahalleleri olmak üzere il genelindeki uyuşturucu madde alıcı ve satıcılarının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere yönelik operasyonlar devam ediyor. 14 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında narkotik ekiplerince 312 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, 353 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde 31 kilo 500 gram ve 664 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 adet hassas terazi, 3 adet tüfek, 61 adet fişek, 4 adet tabanca, 24 adet tabanca fişeği, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 515 TL ve 200 dolar ele geçirildi.



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