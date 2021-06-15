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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor

Rahmi Şişik’in hurdacılık yaptığı işyerinden aktüel görüntüler

Şahit Aktüel 

-Rahmi Şişik ile röportaj
-Kabap salonu işletmecisi Nurullah usta ile röportaj
-Mustafa Avan ile röportaj
-Kebap salonunda Rahmi Şişik arkadaşları ile kebap yerken
-Kebap salonundan aktüel görüntüler

( OSMANİYE - ÖZEL)- Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam herkese ısmarlayıp beraber yemek yiyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Rahmi Şişik, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Rahmi Şişik isimli esnafın ilginç özelliği duyanları şaşırtıyor. Esnaf olarak bulunduğu sokakta genelde yemeğini lokantalardan yiyen Rahmi Şişik, yemek yiyeceği esnada önüne kim çıkarsa yemek ısmarlıyor. Bu huyunu bir türlü değiştirmeyen Şişik, başta yakın çevresi olmak üzere tanısın tanımasın önüne gelene yemek ısmarlıyor Rahmi Şişik’in işyerinin bulunduğu caddede bulunan lokanta ve kebap salonu esnafı da Şişik’in bu alışkanlığını doğruluyor. 30 yıldır bu huyunun değişmediğini belirten Rahmi Şişik, “Tek başıma yemek yiyemiyorum. Genelde maddi durumu zayıf insanları seçiyorum ama önüme kim çıkarsa yemek ısmarlıyorum. Eskiden maddi durumum daha iyiydi. O zaman çok daha fazla insana yemek ısmarlıyordum. Ben tek başıma yemek yerken rahatsız oluyorum. Durumu iyi olmayan insanları düşünüyorum. Bu alışkanlığım ise hala devam ediyor. Benim babamda aynen benim gibiydi. Ben babamın alışkanlığını devam ettiriyorum” dedi.
25 Yıldır Rahmi Şişik’i tanıdığını belirten Mustafa Avan ise “Gelene geçene fakire fukaraya hep yardım ettiğine şahidim. Önüne gelene yemek ısmarlar” dedi.
Rahmi Şişik’in işyerinin bulunduğu caddede kebap salonu işleten esnaf Nurullah Usta ise, “20 yıldır burada kebap salonum var. Rahmi abiyi uzun yıllardır tanırım. Hep benim lokantama gelir. Şu ana kadar çok kişiye yemek ısmarladığına şahit oldum. Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder” şeklinde konuştu.
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