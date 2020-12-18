Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
30 yıldır mağarada yaşıyor

30 yıldır mağarada yaşıyor

Mağaranın içerisinden detay görüntüler

Keçi Ziyaretçiler Hayvan Irak Eve Dönüş 

-Mağarada yaşayan Mustafa Öztürk'ün kayaları oyarak yaptığı figürler
-Mustafa Öztürk ile röp.

( MERSİN -ÖZEL)- Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Mustafa Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor MERSİN

- Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Bozağaç Mahallesi'nden Mustafa Öztürk, doğa sevgisi nedeniyle 30 yıldır eve dönüştürdüğü mağarada yaşamını sürdürüyor. Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor.Bozağaç Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Menekşe adı verilen mağarada yaşayan Mustafa Öztürk (60), doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini, mağarada ise huzur bulduğunu söyledi.

Küçükken, ailesine ait hayvanları otlatmak için sürekli olarak Menekşe Mağarası civarına geldiğini anlatan Öztürk, "Hep böyle bir yerde, yeşille ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kurardım. Yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
30 yıl önce yalnızlığı seçerek mağaraya yerleşmeye karar verdiğini belirten Öztürk, "Köylülerin hayvanlarını koyması nedeniyle Menekşe Mağarası çok kirliydi. Ancak, titiz bir çalışmayla mağarayı yaşanılabilir bir hale getirdim. İçerisinde sobam ve yatağım var. Tüm günümü burada geçiriyorum. Kedilerim ve kuşlarım var. En iyi arkadaşım onlar. Doğada huzur buluyorum. Kent yaşamının kargaşasından uzak bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.
Yolcuların uğrak yeriÖztürk, mağaraya sık sık köyden ziyaretçilerinin geldiğini belirterek, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağladığını ifade etti.
Mağara içerisindeki havuzda balık ürettiğini ve taş oymacılığı yaparak zamanını değerlendiren anlatan Öztürk, Menekşe Mağarasının içerisini oyarak desen ve resimlerle donattığını ve yaptığı figürlerin yoldan geçenlerin fazlaca ilgisini çektiğini kaydetti.
Mağaranın ismini dönemin Turizm Bakanı Fikri Sağlar verdi.Mağaranın isminin 1993 yılında Kültür Bakanlığı yapan Fikri Sağlar tarafından verildiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:“60 yaşındayım. Mesleğim marangozluktu. Mesleğimi bırakarak 1989 yılının kasım ayında bu mağaraya geldim. Mağarada yaşamaya karar verdim. Bu mağarada o yıllarda keçiler yatıyordu. Burasını çobanlar ağıl olarak kullanıyorlardı. Mağarayı zaman içerisinde temizledim. 1993 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar buraya gelerek buranın ismini Menekşe Mağarası koyalım dedi.
Fikri Sağlar buranın ismini Menekşe Mağarası koydu. Yine 1993 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Halil Cin tarafından 1993 yılında mağaranın Menekşe Mağarası olarak açılışı yapıldı. 1994 yılında Kleopatra resmini kayalara oydum. Burası 537 metrekare. Burayı tabiata uygun olarak çıkartmalar yaptım. Halen yapmaya devam ediyorum."Askerliğini Nevşehir’de yaptığını söyleyen Öztürk, “Kapadokya bölgesindeki oyma taşlar hep ilgimi çekerdi. Oradaki doğal güzellik beni hep etkilemişti. Yine Pamukkale’deki doğal güzellikler de beni her zaman etkilemiştir. Ben de bu tabiata uygun olarak buraları doğal hayata döndürdüm” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement