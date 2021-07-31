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30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

Olay yeri

Savcı Cenaze Sağlık Ekipleri 

- Cenaze aracından detay
- Cenazenin evden çıkarılışı
- Ramazan Öztürk’ün fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 yaşındaki bir kişi, tüfekle canına kıydı. Olay, ilçeye bağlı Öğberler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.Ö. isimli genç, sabah saatlerinde evinde iddiaya göre tüfekle yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar, eve geldiklerinde R.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine, olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası R.Ö.’nün cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze nakil aracına taşındı. Cenaze araca taşınırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Öte yandan gencin anne ve babasının vefat ettiği ve iki kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-
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