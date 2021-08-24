30 ülkeden 30 okçu Ahlat’ta

-Okçuların ok atması

-Okçularla röp.

-Ateş ile röp.



( BİTLİS )- Türkçe konuşan okçular Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinliklerine renk kattı BİTLİS



- Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında 30 ülkeden 30 okçu Bitlis'in Ahlat ilçelerindeki etkinliklere renk kattı.Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesine gelen vatandaşlar, etkinliğe katılan ülkelerin ve belediyelerin sergilediği çadırları gezdi. Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliklerinin düzenlendiği etkinlik alanında bazı büyükşehir belediyeleri tarafından kurulan çadırlarda çeşitli ikramlar yapıldı. Etkinliğe katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, çok mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 950 yıl önce bu topraklara gelişimizi yeniden hatırlamak çok önemli. Çünkü hatırladıkça bir ve millet oluruz, unuttukça da yok oluruz. Bu toprakları terör, göç ve başka siyasi sorunlar kaplar. Onun için hatırlamak çok önemli. Bu hatırlama devletimizin en üst düzeyi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Enstitü olarak Okçular Vakfı ile 3 yıldır devam eden projelerinin bulunduğunu söyleyen Ateş, “Projemizin ürünleri burada. 30 ülkede Türk okçuluğunu yaygınlaştırıyoruz, kurslar düzenliyoruz. Bu etkinliğe oralardaki en başarılı okçuları davet ettik. 30 ülkeden temsilci var. Bu yıl aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe Yılı. Güneş doğduğu bölgeden battığı bölgeye bir akış Türk tarihi boyunca vardır. Biz bunu geldiğimiz topraklarda burada yaşayan halklarla bir medeniyet oluşturduk. Bu medeniyet o kadar güçlü ki bin yıldır sarsılsa da düşmanlarla mücadele etse de dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki bin yıllarda batıya doğru ilerleyişimiz kültürel ve medeniyet olarak devam edecek. Onun için bu hatırlatmadan çok memnunuz. İstiyoruz ki Türkiye'nin bütün vatandaşları bunu hissetsin. Bizim için dönüm noktasıdır. Çanakkale ve Cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat'ta bir dönüm noktasıdır. İhmal ettiğimiz bu tarihi yeniden ihya ediyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Yunus Emre Enstitüsünün aracılığıyla Türki devletler başta olmak üzere 30 değişik ülkeden gelen okçular ise ülkelerinde geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.



Ahlat’ta yapılan etkinliklere katılıkları için mutlu olduklarını dile getiren okçular, Türkiye’yi çok sevdiklerini dile getirdi.

