30 suç kaydı bulunan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

-yakalanan H.A'nın adliyeden çıkarıldığı ana ait fotoğraf karesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde 30 suç kaydı bulunan bir kişi, son hırsızlık olayının ardından da yakalandı. Gözaltına alınan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Nizip İlçesi Saha mahallesinde bulunan bir evden hırsızlık yapan bir şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yakalandı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şahsın H.A olduğunu belirleyen ekipler, yaptığı operasyon ile H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın 30 suç kaydı bulunduğu belirlendi. H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (SD-



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