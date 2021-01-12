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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
30 metrelik uçurumun kenarında tehlikeli balık avı

30 metrelik uçurumun kenarında tehlikeli balık avı

Varyantlardan detay

Amatör Balıkçı Kayalı Balık Avı Amatör Aktüel 

-Balıkçılardan aktüel görüntü
-Balıkçıların balık avlaması drone görüntüsü
-Balıkçıların droneyw yükselme uyarısı
-Balık avlamaya devam etmeleri
-Sahilden detay

( ANTALYA - DRONE)- Falezlerde balık avlayan amatör iki balıkçı, kendilerini görüntüleyen droneye, oltaya takılmaması için yükselmesi uyarısında bulundu ANTALYA

- Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda oltayla balık avlayan iki kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen ikili, kendilerini görüntüleyen droneyi görünce ise oltaya takılmaması için yükselmesi konusunda uyarılarda bulundu. Dün öğlen saatlerinde Konyaaltı Caddesi varyantlarda yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere gelen iki amatör balıkçının, oltayla balık avı yürekleri ağza getirdi. Yasak olmasına karşın falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçılar, uçurumun kenarında oturarak balık avına devam etti. Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi. Balık keyiflerine devam eden amatör balıkçılar, kendilerini görüntüleyen droneyi görünce ise hareketler dikkat çekti. Balıkçılardan bir tanesi oltayı denize salmadan önce droneye eliyle hareket ederek yükselmesi için uyarıda bulundu. Amatör balıkçıların tehlikeli avı yaklaşık 1 saat boyunca sürdü. (SM-
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