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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli manzara keyfi

- 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli manzara keyfi

Falezlerden detay

Hava Sıcaklığı Yamaç Paraşütü Güneşli Hava Güneşli Kestirme Yol 

-Uyarı levhaları detay
-Konyaaltı sahilinden detay
-Falezlerin ucundaki vatandaş
-Vatandaşın manzarayı izlemesi
-Varyantlardaki yoğunluk detay
-Yamaç paraşütü yapanlar
-Dev bayrakların rüzgarla dalgalanması
-Oskay Ulusal röp.
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da dün güneşli havayı fırsat bilenler rüzgara rağmen Konyaaltı Sahili bölgesinde yoğunluk oluştururken, bir kişinin tek başına falezlerin ucundaki manzara keyfi yürekleri ağza getirdi. Antalya’da dün 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı sonrası, vatandaşlar Konyaaltı Sahili ve varyant seyir terası bölümünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, rüzgar olmasına karşın plajda ve banklarda oturup güneşlendi, bazıları balık avlarken, varyantlarda rüzgarı fırsat billenler de yamaç paraşütü yaptı. Yoğunluk korona virüse davetiye çıkarırken, bir kişinin tek başına 30 metre yükseklikteki falezlerin ucundaki manzara keyfi yürekleri ağza getirdi. Sırtını kayaya yaslayıp ayaklarını uzatan vatandaş, uzun süre sahili izledi. Alanda bazı çocukların da korkulukları aşarak sahili kestirme yol olarak kullandığı gözlendi. Vatandaşın tehlikeli keyfi seyir terasındakileri endişelendirdi. Uyarıları kimsenin ciddiye almadığını belirten vatandaşlardan Oskay Ulusal, “o kadar ikaz ediyorlar ama kimse dinlemiyor. Şuan çok rüzgar olduğu için ayağı kalktığı zaman çok riskli. Baya da bir yüksek. Buradan inenler çok oluyor, kapatmaları lazım bence. Aşılmaması için engel konulması gerekiyor. O kadar uyarıya rağmen aşanlar, normal insan değil” dedi.
(SM-
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