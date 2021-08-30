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30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı

30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı

Yangından görüntüler

( ADANA ) ADANA

Su Yangın Mısır 


- Adana’nın Ceyhan ilçesinde. Yangına 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, yangın Mercimek Mahallesi’nde ki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki yangın, biyokütle enerji tesisi için depolanan 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı. Büyük bir hızla tutuşan balyalar yanmaya başladı.
Yangına 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilirken firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli yere taşıyor. (UMT-
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