30 Ağustos Zafer Bayramında gelen uçağı Türk Bayrağıyla karşıladı

-Pist görevlisinden görüntü

-Uçaktan görüntü

-Bayraklardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Adıyaman Havalimanı’na gelen yolcu uçağı pist görevlisi tarafından Türk Bayrağı ile karşılandı. 30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbul- Adıyaman Seferi yapan TK 2216 sefer sayılı yolcu uçağı Adıyaman Havalimanı pist görevlisi Fatih Yılmaz tarafından Türk Bayraklarıyla karşılandı. Elinde Türk Bayrağı bulunan pist görevlisi bayraklarla uçak pilotlarına duracakları yeri gösterdi. Türk Bayraklarını sallayarak uçak pilotlarını yönlendiren pist görevlisi uçağın durması sonrası bayrakları öpüp alnına koyduktan sonra işine kaldığı yerden devam etti. Pist görevlisinin 30 Ağustos Zafer Bayramında Türk Bayrakları ile pilotlara yön göstermesi cep telefonlarıyla görüntülendi. (CK-LO-Y)

