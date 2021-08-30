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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı törenle kutlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı törenle kutlandı

TÖREN ALANINDAN GÖRÜNTÜ

Şehit Savcı Siyasi Parti Sivil Toplum Kahramanlık 

-ÇELENK SUNUMU
-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
-ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI PERSONEL YÜZBAŞI AYHAN KAFALI KONUŞMA

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı. Valilik önünde yapılan törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kafalı, yaptığı konuşmada “1922 kazandığımız büyük zaferin 99 yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şerefinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek top yekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz vatana kasteden düşman karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş hazırlanmış ve yönetilmiştir. bu kutsal gün ve tarih vesilesi ile başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygılıyla eğiliyor şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Törende konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunmasının ardından sona erdi. (SÖ-
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