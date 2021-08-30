Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Törenden detaylar

Jandarma Saygı Duruşu İstiklal Marşı Askeri Araç Halk Oyunları 

-Çelenk sunumu
-İstiklal marşı
-Vali halkı selamlama
-Askeri araç geçişi
-Polis geçişi
-Jandarma geçişi
-Asker geçişi

( TEKİRDAĞ )- Düzenlenen törende askeri araçların geçişi ilgiyle izlendi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene katılan vatandaşlar, TSK, emniyet ve jandarmanın kullandığı araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Tekirdağ’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tekirdağ eski valilik binası önünde başlayan program çelen sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Burada programın ardından katılımcılar ve davetliler bayram töreni için sahil orduevi önündeki alana geçti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın askeri araç ile vatandaşların bayramını kutlaması ile başlayan tören, daha sonra halk oyunları gösterisi ile sürdü. 30 Ağustos Bayram Töreninde daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu. TSK, emniyet ve jandarmanın araçları tek tek tanıtıldı Tören sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araç ve gereçler boy gösterip, tek tek tanıtılarak araç geçişi yapıldı. Araç geçişinde ilk etapta TSK envanterindeki araçlar geçerken, daha sonra jandarmaya bağlı araçların geçişi yapıldı. Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlarda vatandaşa tek tek tanıtılarak geçiş yapılırken, tören sonunda emniyete bağlı motosikletli yunus ekipleri, kontrolündeki motosikletler üzerinde ayağa kalkarak Ay Yıldızlı Türk Bayrağını açtı. Sahilde törene katılan vatandaşlar, askeri emniyet ve jandarma araçlarının tanıtım ve geçişini büyük bir ilgi ile izlerken, burada 30 Ağustos Töreni sona erdi. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement