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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti

- TÖRENDEN GÖRÜNTÜLER

Mavi Bereliler Komando Mavi Bereli Öğrenciler Kışla 

-- BAYRAMA ÖZEL GİYDİRİLEN ÇOCUKLAR
-- KOMANDOLARIN GEÇİŞ TÖRENİ
-- VATANDAŞLARIN KOMANDOLARA İLGİSİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü kutlamalarında 2’inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti. Bolu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıldönümü Anıtpark’ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.
Anıtpark’ta düzenlenen tören sonrası Kent meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti. (FC-GY
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