Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni

Kortejden detaylar

Ölümsüz Su Bayram Coşkusu 

-yelkenliler detay
-römorkörlerin su sıkması
-İzleyen vatandşalardan detaylar
-Konyaaltı Sahili detay
-Kortejden drone görüntüsü

( ANTALYA -DRONE)- Varyantlardan korteji takip eden vatandaşlar, şöleni cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi- Deniz korteji drone ile havadan görüntülendi ANTALYA

- Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında denizde düzenlenen korteji vatandaşlar ilgiyle izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreninin ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aralarında tur tekneleri, yelkenliler ve römorkörün bulunduğu deniz korteji gerçekleştirildi.
Kaleiçi Marina’dan başlayan kortej, Konyaaltı Varyant önüne kadar geldi. Konyaaltı Sahili’nin giriş bölümüne geldiğinde ise töreni varyantlar kısmından takip eden vatandaşlar, bir yandan ellerinde Türk Bayrakları ile bayram coşkusunu yaşadı, bir yandan da cep telefonlarını çıkartarak o anları ölümsüzleştirdi. Drone ile görüntülendi Denizde oluşan görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi. Kortej sırasında römorkörler su sıkarak görsel şölen oluştururken, yelkenleri süren gençler ise vatandaşların beğenisini topladı. Yaklaşık 1 saat süren deniz korteji, Kaleiçi Yat Limanına geri dönerek etkinliği tamamladı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement