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30 Ağustos Zafer Bayramı Gaziosmanpaşa’da coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Gaziosmanpaşa’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Gaziosmanpaşa’da coşkuyla kutlandı

Başkan röportaj

Fener Alayı Otobüs Osmanpaşa Millet İradesi Sel 

-Drone
-Konvoy
-Konser
-Yürüyüş
-Meşaleler
-Dev bayrak
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde 7'den 70'e herkesin katılımıyla coşkuyla kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziosmanpaşa’da da coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zafer Bayramı coşkusunu tüm ilçe sakinlerine yaşatmak için çeşitli organizasyonlar düzenledi.
İlçede klasik araçlardan oluşan konvoyla tur atıldı ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, üstü açık otobüsten ilçe sakinlerini selamladı. Sonrasında ise açılan dev Türk bayrağı, bando takımı ve meşaleler eşliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Program Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Sanat Akademisi Öğretmenler Orkestrası'nın verdiği konserle son buldu. Günün anlam ve önemine binaen konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Bugün Büyük Taarruzun üstünden 99 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı ruhla aynı heyecanla 7’den 70’e herkes, yaşlısı, genci, kadını, erkeği birlikte bu zaferi kutlamaya çalışıyoruz. Bu saate kadar değişik etkinliklerle zafer kutlamalarını gerçekleştirdik. Şimdi de tüm halkımızla beraber fener alayıyla birlikte Gaziosmanpaşa Meydanı'mızda sanat şölenimizle bu kutlamaları tamamlamış olacağız. 99 yıl önceki Büyük Taarruzda olduğu gibi 15 Temmuz’da olduğu gibi yine millet iradesi olarak tam bağımsızlığımızı korumaya devam edinceye kadar tüm gücümüzle bu mücadelemiz devam edecektir” dedi.
(FT- MB-
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