30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

-Çelenklerin sunulması

-Bisiklet turunun startı

-Vali Vahdettin Özkan'ın öğrencilere madalya ve belgelerini vermesi

-Protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakması

-Şehitler için dua edilmesi

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinlikler törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü anıt alanında düzenlenen törenle kutlandı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zafer İçin Pedalla” adlı bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Bisiklet turunun startı, Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından verildi.

Etkinliğe katılan sporcular, anıt alanından başlayıp Konya Askeri Şehitliğinde sona eren turda, Zafer Bayramı’nı kutlamak için pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından protokol mensupları, Konya şehitliğinde gerçekleştirilen anma programına katıldı.

Vali Özkan burada 30 Ağustos için çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgelerini verdi. Şehitler için duaların edildiği programda protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakarak şehit yakınlarına da başsağlığı diledi. Programlara, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(FÇ-AH-

