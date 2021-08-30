- 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yılında Azerbaycan’da kutlandı

-Saygı duruşundan görüntüler

-Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunması

-Büyükelçi müsteşarı Barış Saygın’ın konuşması

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Türkiye Bakü Büyükelçiliği’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yıl dönümünde kutlandı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye Büyükelçiliği’nin bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Türkiye Bakü Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk işadamları, müşavirler ve büyükelçilik personeli katıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katıldığı törende şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve milli marşlar okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajını okuyan Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın, “Asırlara sari şanlı tarihimizin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar’da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt’te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir” ifadelerini kullandı. Büyük Zafer’e ilham veren ruh, inanç ve iradenin 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizdiğini belirten Saygın, “Savunma sanayiinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir. Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir. Allah’ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar’da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Dost ve kardeş Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Barış Saygın, “Bu bakımdan 30 Ağustos’u burada kutlamak bizim için özel bir anlam taşıyor. Bir kez daha bu vesileyle geçtiğimiz yıl Vatan Muharebesi’nde topraklarını kurtarma yolunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve ülkemizin kuruluşundan bu yana vatan topraklarını savunan, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm şehitlerimizi ruhunu burada tekrar anmak istiyorum” diye konuştu.



