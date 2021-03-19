Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
3 yabancı müşteri otele girişte HES koduyla yakalandı

3 yabancı müşteri otele girişte HES koduyla yakalandı

- Ambulansın yurda gelişi

Karantina Kanser Tedavisi Akalan 

-- Karantinaya alınanların yurda nakledilmesi
-- Ambulansın gidişi

( ZONGULDAK )- 112 ambulansına alınan üç kişi yurda yerleştirildi ZONGULDAK

- Zonguldak'ta karantinası devam eden 3 yabancı uyruklu kişi Dedeman Otel'e girişte HES kodu sorgulamasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Dedeman Otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı uyruklu müşteri otel giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen sağlık müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu İncivez'de bulunan Abdullah Sabri Efendi yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. (ECB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement