3 yabancı müşteri otele girişte HES koduyla yakalandı

( ZONGULDAK )- 112 ambulansına alınan üç kişi yurda yerleştirildi ZONGULDAK
- Zonguldak'ta karantinası devam eden 3 yabancı uyruklu kişi Dedeman Otel'e girişte HES kodu sorgulamasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Dedeman Otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı uyruklu müşteri otel giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen sağlık müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu İncivez'de bulunan Abdullah Sabri Efendi yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. (ECB-
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