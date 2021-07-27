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3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi

3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi

-Yoldan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Uzunlu Trafik Kazası Trol 


- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tünelinde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. (HY-AY
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