3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tünelinde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. (HY-AY
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