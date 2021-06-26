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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 senedir barajı geçemeyen üniversite adayının umudu 4’üncü senesine kaldı

3 senedir barajı geçemeyen üniversite adayının umudu 4’üncü senesine kaldı

YKS bitiminde öğrencilerin çıkışı

Din Kültürü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fen Bilgisi Fen Bilimleri Öğrenciler 

-Ailelerin öğrencileri bekleyişi
-3 senedir sınava giren üniversite adayıyla röportaj

( SAKARYA )- YKS’nin ilk oturumu sone erdi- 3’üncü defa sınava giren üniversite adayı Mehmet Lezgi:- “Geçen sene barajı geçemedim, bu sene de geçemeyeceğim sanırım inşallah seneye artık” SAKARYA

- Sakarya’da tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumundan çıkan çıkan öğrenciler ve veliler gözlerini yarınki sınava çevirdi. 3’üncü kez sınava giren Mehmet Lezgi isimli üniversite adayı ise hedefinin sadece barajı geçmek olduğunu söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınav öncesi maske dağıtılan öğrenciler sınav sürecinde maskelerini çıkarabildi. Öğrencilerin sabah 10.15'te başlayan TYT sınavı 135 dakika olarak sürdü. Adaylar, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olarak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevapladı. Öğrenciler geleceklerini belirleyecek sınavda ter döktü. Sınavdan çıkan öğrenciler ve veliler gözlerini yarın yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınava çevirdi. Sınavdan çıkan Mehmet Lezgi ise soruların zor olduğunu hedefinin ise sadece barajı geçmek olduğunu belirtti.
3’üncü defa sınava giren üniversite adayı Mehmet Lezgi, “Bu sene 3’üncü senem. Amacım önce barajı geçmek sonrasında üniversiteye girmek. Geçen sene barajı geçemedim, bu sende geçemeyeceğim sanırım inşallah seneye artık. Matematik zordu, fen bilgisi hiç yoktu zaten en son 8’inci sınıfta görmüştüm. Türkçe iyiydi, bir soru vardı beş şıkın beşi de aynıydı. Okuduğum şıkların hepsi doğruydu. İnşallah güzel bir puan yaparsam ve güzel bir üniversiteye gidersem çok güzel olur. Hedefim BESYO topçuyum çünkü” dedi.

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