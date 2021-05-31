Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi

3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi

SİHA operasyonundan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gesi Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA’ların Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement