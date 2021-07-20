3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-Yaralılara yapılan müdahaleler

-Görgü tanığı beyanı



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da 3 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Millet Caddesi istikametinde seyreden Tolga Adalı oğlu idaresinde ki 58 BS 745 plakalı otomobil, Orkide Sokak ile Millet Caddesinin kesiştiği kavşakta Orkide Sokak üzerinde seyreden Can Kiraz idaresindeki 39 ABL 877 Plakalı otomobil ve Can Şahin idaresindeki 59 PL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağırılan çok sayıda ambulansla, yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

