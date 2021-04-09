3 metre yüksekten asansör boşluğuna düşen adamı itfaiye kurtardı

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Adamın çıkartılması ve ambulansa taşınması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da bir inşaatta yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen kişi, itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Olay saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108 cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaata giren Muhammet Arslan(35) dengesini kaybedince yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü. İnşaattan sesler duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedye ile alınarak, çıkartıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammet Arslan’ın inşaata neden girdiği henüz öğrenilemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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