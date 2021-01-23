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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar

3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar

Aşı ekibinin müdürlükten çıkması

Sağlık Ekibi Kar Kalınlığı Bild Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

-Karla kaplı yoldaki araçtan görüntüler
-Ekibin tulum giymesi
-Ekibin eve girmesi
-Hemşirenin Asiye yargıyla kürtçe konuşması
-Asiye yargının muayene edilmesi
-Aşının yapılması
-Röp.
-Detaylar

( BİTLİS )- Karla kaplı köye giden mobil sağlık ekibi 86 yaşındaki Asiye Yargı’ya aşı yaptı BİTLİS

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından Bitlis’te de aşılama çalışmalarına başlandı.Korona virüsle mücadele kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskelerle hem kendilerini hem de vatandaşları pandemiye karşı koruma altına alıyor. Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı’ya evinde aşıyı uyguladı. Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde zor şartlar altında Asiye Yargı’nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesi yapıldı. Gerekli muayenesinin yapımının ardından Asiye Yargı’ya aşı uygulaması yapıldı. Aşının yapılmasından sonrada yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi olası bir rahatsızlığa karşıda önlem almış oluyor.Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 85 yaş üstü vatandaşların 182’den randevu alabileceğini ifade etti.
Dr. Otlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.

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