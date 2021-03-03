3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

-DKMP Van Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrol çalışmaları

-Prof. Dr. Lokman Aslan ile röp

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( VAN - Özel) VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgesel olarak Van Gölü havzasında bozulmamış coğrafi yapısı, bozulmamış sulak alanları ile yaban hayat zengini bir bölgeye sahip olduklarını ifade ederek, “Bölgemizde de çeşitlilik olarak hem dağdaki yaban keçisiyle, kurduyla, tilkisiyle, ayısıyla, kekliğiyle sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizim de bunlara sahip çıkmamız lazım” dedi.

nedeniyle İhlas Haber Ajansı’na



açıklama yapan Prof. Dr. Lokman Aslan, “Ülkemiz yerleşim yeri olarak iki kıtanın birleştiği yerde, yer kürenin bütün özelliklerini taşıyan bir coğrafi yapıya sahiptir. Bu vesileyle geçiş yollarının üzerinde olması, iklimlerinin aynı anda yaşanması ve coğrafi yapı nedeniyle ülkemiz tür zengini bir ülkedir. Bu hem yaban hayvanları yönünden hem de bitkisel yönden ülkemiz bu konuda çok zengin bir popülasyona sahip. Bu popülasyonda da yaban hayat ekolojik denge kendi üzerinde seyretmek ve çok çeşitli göstermektedir. Bu vesileyle de 3 Mart Dünya Yaban Hayat gününü kutlamaya en layık ülkelerden birisi bizim ülkemizdir. Hem sulak alanlarıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, yaylalarıyla, denizleriyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle, taşıyla, toprağıyla korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına sahip çıkılması gereken en büyük coğrafi bölgelerden birisidir. Sahip çıkılacak çok değerimiz var. Bölgesel olarak da Van Gölü havzasında bozulmamış coğrafi yapısı, bozulmamış sulak alanları ile yaban hayat zengini bir bölgeye sahibiz. Bu bölgemizde de çeşitlilik olarak hem dağdaki yaban keçisiyle kurduyla, tilkisiyle, ayısıyla, kekliğiyle sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizde bunlara sahip çıkmamız lazım” dedi.

Eğer insan kendi yaşamı için yaban hayata müdahale ederse kendi sonunu da hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, “Eğer insan ben her şeye tahakküm derim diye sulak alanları bozar, dereleri kirletir, gölleri doldurur ve pisletirse sonunda bunlar hastalık ya da bir engel olarak kendine dönecektir. Ekolojik dengede yaban hayatını bir denge üzerinde götürmezsek, insanoğlu olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), zoonoz hastalıklar ve günümüzde kovid-19 gibi insanları evlere hapseden ve birbiriyle teması engelleyen hastalıklar ile uğraşmak zorunda kalırız. İşte yaban hayatını korumak, insanı korumak, bütün çevreyi korumak aynı zamanda insanın e daha huzurlu şekilde ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır” diye konuştu.

“Yaban keçileri, DKMP ekiplerin yakın korumasında” Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde olduğu gibi, Gürpınar ilçesi dağlık alanlarda yaşayan yaban dağ keçilerinin yaşadığı bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor. Ekipler, kaçak avcılara yönelik haftanın belli günlerinde bölgede çalışma yaparken, kış mevsimindeyse yaban keçilerinin yiyecek sıkıntısı çekmemesi için dik ve engebeli araziye ot bırakıyorlar.



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