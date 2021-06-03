Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
3 mahalle arasındaki 42 yıllık anlaşmazlık barışla sonlandı

3 mahalle arasındaki 42 yıllık anlaşmazlık barışla sonlandı

Kaymakam ve millet vekilinin köye geliş görüntüsü

Arazi Anlaşmazlığı Barış Yemeği Menaf Okul Ziyareti Bakanlık 

-Kaymakam ve Millet vekilinin okul ziyareti görüntüsü
-Kaymakam'ın konuşma görüntüsü
-Millet vekilinin konuşma görüntüsü

( VAN ) VAN

– Van’ın Erciş ilçesinin Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasındaki 42 yıllık arazi anlaşmazlığı barış yemeğiyle sonlandı.Van’ın Erciş ilçesinin Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasındaki 42 yıllık arazi anlaşmazlığı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İşletme Fakültesi Dekanı Abdulmenaf Turan, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahallelerinin muhtarlarının arabuluculuğu son erdi. Kızılören Mahallesi taziye evinde üç mahalle sakinleri ile barış için bir araya geldi.Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, “Tüm kardeşlerimizi bir arada görmenin, böyle kıymetli bir topluluğa hitap etmenin mutluluğunu huzurunu yaşıyorum. Erciş'imizi hep böyle güzel şeylerle görmek istiyoruz. Ortak paydamız Erciş’tir. Sayın Cumhurbaşkanımız vizyonunda 2023, 2053 ve 2071’e taşımak istiyoruz. Bunları ancak sizin gibi kıymetli hemşerilerimizle başarabiliriz. Bu memleketi Allah’ın izniyle daha yukarılara taşıyacağız” dedi.
Milletvekili Arvas ise, “Burada herkese yetecek bütün mahallelerimizde yetecek arazilerimiz var suyumuz var. Hamdolsun toprağımız var suyumuz var. Şahane yaşama kültürünü geliştirmek büyüklerimizden talebimiz ricamız nasihat edip, mutlaka kırgınlıklar dargınlıklar daha olayın büyümemesi adına kardeşçe bir yaşam ortamı oluşturulması için gelirse bizde üç vekiliniz olarak Ankara'da memleketinizi ilgilendiren yerel projeleri gerek yerel olsun gerek kamu projeleri olsun bakanlıklarımıza iletiyoruz. Sizin huzurunuzu kardeşliğimizi daim kılsın” dedi.
Tören barış yemeği sonrası son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement