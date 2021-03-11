Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı

arşiv görüntüler

Alkollü Sürücü Trafik Kazası Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Hatalı Sollama 

-foto

( KOCAELİ )- Zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis KOCAELİ

- Kocaeli'de alkollü kullandığı aracıyla karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralamasına yaralanmasına sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza, 8 Temmuz 2018 yılında İzmit Kandıra Tekke Köyü mevki D605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Ömer Yağcı idaresindeki Fiat marka 34 FE 3074 plakalı otomobilin, hatalı sollama sonucu 4 araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 kişiden 3'ü ise hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ömer Yağcı ise tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten ölüme ve yararlanmaya sebep olma' suçundan yargılanan sanık Ömer Yağcı, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. “Ben kimsenin ölmesini istemedim” Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan tutuklu sürücü Ömer Yağcı, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyetinin söz vermesiyle savunmasını yapan sanık Yağcı, "Ben kimsenin ölmesini istemedim. Keşke kimse ölmeseydi" dedi.
Müebbet ve 55 yıl hapis Yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti, 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ömer Yağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement