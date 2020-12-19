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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Argo İncil Sahte İçki Tekel Bayisi 


- Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden öldüğü olaya ilişkin etil alkolü internetten sattığı iddiasıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Haksever'in, 6 ay önce yine sahte içkiden tutuklandığı, pandemi nedeniyle 2 ay önce de tahliye edildiği ortaya çıktı. Haksever'in, etil alkol yerine dezenfektan gönderdiğini fark edince durumu mesajla Uğur Kökkoparan'a ilettiği ifade edildi. Bursa'da içki içen 15 kişi, rahatsızlanınca farklı zamanlarda Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K. ve Mehmet S. (62) tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın düzenledi.
Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu. Tutuklu sayısı 5'e yükseldi Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan'ın ifadelerinden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler'i de gözaltına aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever, Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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